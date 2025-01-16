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Spor

Fenerbahçe rakibi Adana Demirspor'a hazırlanıyor

enerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

IHA16 Ocak 2025 Perşembe 13:42 - Güncelleme:
Fenerbahçe rakibi Adana Demirspor'a hazırlanıyor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 19 Ocak Pazar günü Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman salonda core çalışmasıyla ile başladı. Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programlarıyla devam eden idman, 2 grup halinde yapılan pas çalışmaları ile sürdü. Sarı-lacivertliler, günün antrenmanını taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenman ile Adana Demirspor maçının hazırlılarına devam edecek.

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