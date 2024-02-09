Fenerbahçe, rakibi Alanyaspor'a hazırlanıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25'inci haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü. Yeni transfer Serdar Dursun da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.