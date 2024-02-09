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Spor

Fenerbahçe, rakibi Alanyaspor'a hazırlanıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında konuk edeceği Alanyaspor mücadelesinin hazırlıklarına teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde devam ediyor.

DHA9 Şubat 2024 Cuma 19:26 - Güncelleme:
Fenerbahçe, rakibi Alanyaspor'a hazırlanıyor
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 25'inci haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü. Yeni transfer Serdar Dursun da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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