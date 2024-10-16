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Spor

Fenerbahçe rakibi Samsunspor'a hazırlanıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde devam ediyor.

IHA16 Ekim 2024 Çarşamba 14:59 - Güncelleme:
Fenerbahçe rakibi Samsunspor'a hazırlanıyor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core hareketleri ile başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve 3 grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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