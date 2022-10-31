Fenerbahçe, rakiplerine gol olup yağıyor

Sezon başında göreve gelen teknik direktör Jorge Jesus'la büyük bir ivme yakalayan Fenerbahçe'de takım içindeki uyum ve azim saha başarılarının da gelmesiyle camiada büyük sevinç yaratıyor. Geride kalan 11 maçta 34 gol kaydeden sarı-lacivertli futbolcular, attıkları gollerle de dikkatleri çekiyor. Kasımpaşa mücadelesinde 6, Alanyaspor, Karagümrük ve İstanbulspor maçlarında ise 5'er golle rakip fileleri havalandıran sarı-lacivertliler, rakiplerine adeta gol olup yağıyor.

Takımdaki oyuncular üzerinde büyük bir etki yaratan Portekizli çalıştırıcı, öğrencilerini her maçta oynayacakmış gibi hazır tutuyor. Mücadelelerde görev alan ve almayan bütün oyuncuların özverisi, mücadeleden kopmamaları, baskılı oyun da başarıları devamında getiriyor. Ligde olduğu kadar Avrupa'da da adından söz ettiren Fenerbahçe, oynadığı güzel futbolla şampiyonluğun en büyük adayıyım mesajını şimdilerden vermeye başladı.