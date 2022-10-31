İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2022 Pazartesi / 5 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6211
  • EURO
    18,4978
  • ALTIN
    982.452
  • BIST100
    3940.47
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, rakiplerine gol olup yağıyor
Spor

Fenerbahçe, rakiplerine gol olup yağıyor

Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında İstanbulspor'a konuk olan Fenerbahçe'nin doludizgin gidişatı devam ediyor.

31 Ekim 2022 Pazartesi 13:10 - Güncelleme:
Fenerbahçe, rakiplerine gol olup yağıyor
ABONE OL

Sezon başında göreve gelen teknik direktör Jorge Jesus'la büyük bir ivme yakalayan Fenerbahçe'de takım içindeki uyum ve azim saha başarılarının da gelmesiyle camiada büyük sevinç yaratıyor. Geride kalan 11 maçta 34 gol kaydeden sarı-lacivertli futbolcular, attıkları gollerle de dikkatleri çekiyor. Kasımpaşa mücadelesinde 6, Alanyaspor, Karagümrük ve İstanbulspor maçlarında ise 5'er golle rakip fileleri havalandıran sarı-lacivertliler, rakiplerine adeta gol olup yağıyor.

Takımdaki oyuncular üzerinde büyük bir etki yaratan Portekizli çalıştırıcı, öğrencilerini her maçta oynayacakmış gibi hazır tutuyor. Mücadelelerde görev alan ve almayan bütün oyuncuların özverisi, mücadeleden kopmamaları, baskılı oyun da başarıları devamında getiriyor. Ligde olduğu kadar Avrupa'da da adından söz ettiren Fenerbahçe, oynadığı güzel futbolla şampiyonluğun en büyük adayıyım mesajını şimdilerden vermeye başladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.