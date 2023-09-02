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Spor

Fenerbahçe, RAMS Global ile sponsorluk anlaşması imzaladı

RAMS Global, Fenerbahçe erkek ve kadın basketbol takımlarının 'Forma sırt numara altı ve forma önü' sponsoru oldu.

IHA2 Eylül 2023 Cumartesi 15:34 - Güncelleme:
Fenerbahçe, RAMS Global ile sponsorluk anlaşması imzaladı
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Türk sporuna kattığı değer ile adından söz ettiren RAMS Global, Fenerbahçe erkek ve kadın basketbol takımlarının 'Forma sırt numara altı ve forma önü' sponsoru oldu.

Türk sporu ve sporcusuna verdiği değerle dikkat çeken RAMS Global, 2023-2024 sezonu için Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Euroleague 'Forma Önü Sponsorluğu', Türkiye Basketbol TBL'de ise 'Forma Sırt Sponsorluğu' anlaşması imzaladı. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın forma sırt sponsoru ise RAMS Global iştiraki ve Türkiye'nin yeni nesil dijital içerik platformu olan GAİN Medya oldu. Sponsorluk anlaşmasının imza törenine dair detayların önümüzdeki günlerde duyurulacağı öğrenildi.

Öte yandan RAMS Global, 35 yılı aşkın süredir Türkiye ve dünyanın birçok ülkede başta inşaat ve gayrimenkul olmak üzere sağlık, medya, turizm, madencilik, gıda, paylaşımlı ofis ve mobilya sektörlerinde öncü bir güç olarak iz bırakan projelere imza atıyor.

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