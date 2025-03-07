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Spor

Fenerbahçe-Rangers maçı Avrupa'da manşetlerde! ''Elenmenin eşiğine geldiler''

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Rangers'a 3-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin tur şansını zora sokan bu sonuç Avrupa basınında geniş yankı buldu. İskoç ekibinin galibiyeti için 'Mourinho'nun Fenerbahçe'sini devirdi' ve 'Fenerbahçe elenmenin eşiğinde' manşetleri atıldı. İşte ayrıntılar...

Akşam7 Mart 2025 Cuma 08:24 - Güncelleme:
Fenerbahçe-Rangers maçı Avrupa'da manşetlerde! ''Elenmenin eşiğine geldiler''
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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda sahasında Rangers'a 3-1 kaybetti. Bu sonuçla çeyrek final şansını zora sokan sarı lacivertlilerde, oynanan futbol eleştiri konusu olsa da İskoç ekibinin aldığı galibiyet Avrupa'da da gündem oldu.

İşte Fenerbahçe-Rangers maçı için atılan manşetler:

"RANGERS, MOURİNHO'NUN FENERBAHÇE'SİNİ DEVİRDİ"

BBC: Rangers, İstanbul'daki ilk maçta Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sini muhteşem bir galibiyetle devirerek, Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselme şansı yakaladı.

"İSKOÇYA'DA FENERBAHÇE'Yİ ZOR BİR GÖREV BEKLİYOR"

Vavel: Fenerbahçe, çabasına rağmen tehlike yaratamadı ve evlerinde iki gollük farkla kaybettiler. İskoçya'da onları zor bir görev bekliyor

"FENERBAHÇE ELENMENİN EŞİĞİNDE"

Koha: Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe, Rangers maçıyla Avrupa Ligi'nden elenmenin eşiğine geldi.

"RANGERS, FENERBAHÇE VE MOURİNHO'YU ŞAŞIRTTI"

Thescottishsun: Rangers, Fenerbahçe'nin 18 maçlık yenilmezlik serisine, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan maçta 3-1'lik galibiyetle son verdi.

"CERNY, MOURİNHO'YU NAKAVT ETTİ"

As: Rangers'ın Fenerbahçe'yi ezici bir yenilgiye uğratması, onların Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalmalarını daha da zorlaştırdı.

"ÇOK DAHA KÖTÜ OLABİLİRDİ"

Marca: Mourinho'nun Rangers'a karşı yaptığı hata! Skor çok daha kötü olabilirdi.

"RANGERS FENERBAHÇE'Yİ DEVİRDİ"

Boursorama: Glasgow Rangers, İstanbul'da Fenerbahçe'yi devirdi.

Fenerbahçe, önümüzdeki hafta rövanş maçında Rangers ile tamam ya da devam maçına çıkacak. Ayrıca Avrupa basını sarı lacivertlilerin işinin oldukça zor olduğunu dile getirdi.

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