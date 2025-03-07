Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda sahasında Rangers'a 3-1 kaybetti. Bu sonuçla çeyrek final şansını zora sokan sarı lacivertlilerde, oynanan futbol eleştiri konusu olsa da İskoç ekibinin aldığı galibiyet Avrupa'da da gündem oldu.

İşte Fenerbahçe-Rangers maçı için atılan manşetler:

"RANGERS, MOURİNHO'NUN FENERBAHÇE'SİNİ DEVİRDİ"

BBC: Rangers, İstanbul'daki ilk maçta Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sini muhteşem bir galibiyetle devirerek, Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselme şansı yakaladı.

"İSKOÇYA'DA FENERBAHÇE'Yİ ZOR BİR GÖREV BEKLİYOR"

Vavel: Fenerbahçe, çabasına rağmen tehlike yaratamadı ve evlerinde iki gollük farkla kaybettiler. İskoçya'da onları zor bir görev bekliyor

"FENERBAHÇE ELENMENİN EŞİĞİNDE"

Koha: Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe, Rangers maçıyla Avrupa Ligi'nden elenmenin eşiğine geldi.

"RANGERS, FENERBAHÇE VE MOURİNHO'YU ŞAŞIRTTI"

Thescottishsun: Rangers, Fenerbahçe'nin 18 maçlık yenilmezlik serisine, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan maçta 3-1'lik galibiyetle son verdi.

"CERNY, MOURİNHO'YU NAKAVT ETTİ"

As: Rangers'ın Fenerbahçe'yi ezici bir yenilgiye uğratması, onların Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalmalarını daha da zorlaştırdı.

"ÇOK DAHA KÖTÜ OLABİLİRDİ"

Marca: Mourinho'nun Rangers'a karşı yaptığı hata! Skor çok daha kötü olabilirdi.

"RANGERS FENERBAHÇE'Yİ DEVİRDİ"

Boursorama: Glasgow Rangers, İstanbul'da Fenerbahçe'yi devirdi.

Fenerbahçe, önümüzdeki hafta rövanş maçında Rangers ile tamam ya da devam maçına çıkacak. Ayrıca Avrupa basını sarı lacivertlilerin işinin oldukça zor olduğunu dile getirdi.