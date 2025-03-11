İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2025 Salı / 12 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5913
  • EURO
    39,996
  • ALTIN
    3433.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, Rangers maçı hazırlıklarına devam etti
Spor

Fenerbahçe, Rangers maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe Futbol Takımı, 13 Mart Perşembe günü deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımıyla yapacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

AA11 Mart 2025 Salı 18:03 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Rangers maçı hazırlıklarına devam etti
ABONE OL

Fenerbahçe Futbol Takımı, 13 Mart Perşembe günü deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımıyla yapacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Rangers maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.