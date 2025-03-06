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Spor

Fenerbahçe-Rangers maçı öncesi bir İskoç taraftarı hayatını kaybetti!

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Fenerbahçe-Rangers maçı için İstanbul'a gelen bir İskoç taraftar otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

IHA6 Mart 2025 Perşembe 12:49 - Güncelleme:
Fenerbahçe-Rangers maçı öncesi bir İskoç taraftarı hayatını kaybetti!
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İskoçya ekibi Rangers, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda bu akşam Fenerbahçe ile oynayacakları maçı izlemek için İstanbul'a gelen bir taraftarının trafik kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe ile İskoçya temsilcisi Rangers, bu akşam Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Rangers taraftarları da bu müsabakayı takip etmek için İskoçya'dan, İstanbul'a geldi. İskoçya ekibi ise gece saatlerinde yaşanan trafik kazasında bir taraftarının hayatını kaybettiğini açıkladı. Konuyla ilgili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Taraftarlarımızdan birinin İstanbul'da gece meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiğini öğrenmiş olmaktan dolayı çok üzgünüz. Kulüpteki herkesin bu inanılmaz zor zamanda aklından geçen ilk şey aileleri ve arkadaşlarıdır. Bu trajik olay nedeniyle hem Türk hem de İngiliz yetkililerle sürekli iletişim halindeyiz" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Fenerbahçe de hayatını kaybeden İskoç taraftar için başsağlığı mesajı yayımladı.

İşte Fenerbahçe'nin başsağlığı mesajı:

Fenerbahçemizin İskoçya temsilcisi Rangers FC'yi konuk edeceği UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında takımını desteklemek için İstanbul'a gelen bir Rangers FC taraftarının geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Hayatını kaybeden taraftarın ailesine, Rangers kulübüne ve camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

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