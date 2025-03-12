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Spor

Fenerbahçe, Rangers maçına hazır

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rangers ile deplasmanda oynayacağı maçın çalışmalarını tamamladı.

AA12 Mart 2025 Çarşamba 21:51 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Rangers maçına hazır
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında yarın İskoçya'nın Rangers takımına konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Maçın oynanacağı Ibrox Stadı'nda teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Koordinasyon ve pas çalışmasıyla süren idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, maç için kampa girdi.

Rangers ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabaka, yarın TSİ 23.00'te başlayacak.

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