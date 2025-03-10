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Spor

Fenerbahçe, Rangers maçının taktiğini çalıştı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rangers ile oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde sürdürdü.

AA10 Mart 2025 Pazartesi 14:06 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Rangers maçının taktiğini çalıştı
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 13 Mart Perşembe günü İskoçya temsilcisi Rangers'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. İdman, sahada yapılan ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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