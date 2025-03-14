UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, Rangers'a elendi. Sarı lacivertliler, maç boyunca karşılaşmanın hakemi Norveçli Espen Eskas'ın verdiği kararlara büyük tepki gösterdi. İşte maç boyunca verilen skandal kararlar...

PENALTIYI VERMEDİ

UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers deplasmanına çıkan Fenerbahçe, maçın 39. dakikasında ceza sahası içerisinde yaşanan bir pozisyonun ardından penaltı bekledi.

Youssef En-Nesyri'nin kafasıyla Talisca'ya indirmek istediği topun Rangerslı futbolcunun eline geldiğini düşünen Fenerbahçeli oyuncular penaltı itirazında bulundu.

Bir süre VAR'dan inceleme yapıldı ancak maçın hakemi Espen Eskas oyunun devam etmesini istedi.

İşte o pozisyon...

SKANDAL KARAR!

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Rangers ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 19. dakikasında Fenerbahçe'de Anderson Talisca, çok kritik bir noktada yerde kaldı. Ancak maçın hakemi, Talisca'ya sarı kart gösterdi.

Ceza sahasının hemen dışında yaşanan pozisyonda Anderson Talisca, rakibinin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Maçın Norveçli hakemi Espen Eskas, Talisca'ya hakemi aldatmaya yönelik hareket gerekçesiyle sarı kart gösterdi.

Öte yandan Fenerbahçe yedek kulübesinde itirazlarda bulunan Salvatore Foti de sarı kart gördü.

İşte o pozisyon...

BİR PENALTIYI DAHA ES GEÇTİ

Fenerbahçe, Rangers maçının 117. dakikasında penaltı bekledi.

Mert Hakan, ceza sahasında gelen darbe sonrası yerde kaldı. Jose Mourinho ve futbolcular bu pozisyona uzun süre itiraz etti.

Yaklaşık 2 dakika süren VAR incelemesinin ardından oyun devam etti. Jose Mourinho itirazı nedeniyle sarı kart gördü. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci de bu pozisyon sonrası sarı kart gördü.

İşte o pozisyon...

(Fotoğraflar: TRT 1)