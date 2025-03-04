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Spor

Fenerbahçe-Ransgers maçının hakemi Alejandro Hernandez oldu

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynanacak Fenerbahçe-Rangers maçının hakemi belli oldu. Zorlu maçı, İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

HABER MERKEZİ4 Mart 2025 Salı 12:38 - Güncelleme:
Fenerbahçe-Ransgers maçının hakemi Alejandro Hernandez oldu
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UEFA, bu hafta Avrupa Ligi'nde oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Buna göre Fenerbahçe-Ransgers maçında İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez düdük çalacak. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Jose Luis Munuera olacak. Maçta VAR koltuğunda Cesar Soto Grado oturacak. AVAR'da ise Valentin Gomez görev yapacak.

Alejandro Hernandez, geçtiğimiz hafta sonu Real Betis'in Real Madrid'i 2-1 yendiği maçı yönetmişti.

İşte Hernandez'in geçmişte yönettiği temsilcilerimizim maçları:

24 Ekim 2019 Beşiktaş 1-2 Braga

27 Mart 2021 Norveç 0-3 Türkiye

21 Temmuz 2021 PSV Eindhoven 5-1 Galatasaray

30 Eylül 2021 Fenerbahçe 0-3 Olympiakos

15 Şubat 2024 Galatasaray 3-2 Sparta Prag

25 Eylül 2024 Galatasaray 3-1 PAOK

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