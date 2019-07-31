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Fenerbahçe, Real Madrid'e 5-3 mağlup oldu

Fenerbahçe hazırlık maçında Real Madrid'e 5-3 mağlup oldu.

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Audi Cup'ta Fenerbahçe, İspanya'nın Real Madrid takımıyla üçüncülük maçında karşı karşıya geldi. Yüksek tempoya sahne olan ve adeta bir gol düellosu haline gelen karşılaşma, Real Madrid'in 5-3'lük üstünlüğüyle tamamlandı. İspanyol devi, bu sonuçla Audi Cup'ı üçüncü sırada tamamladı.

Fenerbahçe'nin gollerini 6. dakikada Garry Rodrigues, 34. dakikada Nabil Dirar ve 59. dakikada Ozan Turfan atarken, Real Madrid'in gollerini 12., 27. ve 53. dakikalarda Karim Benzema, 62. dakikada Nacho ve 80. dakikada Mariano Diaz kaydetti.

Audi Cup'taki ilk maçında Bayern Münih'e farklı mağlup olan Fenerbahçe, karşılaşmaya Altay, Reyes, Jailson, Murat Sağlam, Dirar, Alper, Ozan, Ferdi, Max Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi ilk 11'iyle başladı.

Tottenham'a 1-0 yenilen Real Madrid ise Keylor Navas, Marcelo, Varane, Nacho, Odriozola, Valverde, Isco, Kroos, Hazard, Vinicius Jr, Benzema ilk 11'iyle sahada yer aldı.

DIEGO REYES'TEN BÜYÜK HATALAR

Sarı - lacivertlilerin Meksikalı stoperi Diego Reyes, Fenerbahçe'nin yediği gollerde yaptığı hatalarla öne çıktı. 26 yaşındaki stoper, özellikle Benzema'nın 12. dakikada attığı golde geçtiği ıskayla Fenerbahçeli taraftarların büyük tepkisini topladı.

GENÇLER DİKKAT ÇEKTİ! ALTAY BAYINDIR...

Fenerbahçe'de genç futbolcular Murat Sağlam, Ferdi Kadıoğlu ve Altay Bayındır performanslarıyla dikkat çeken oyuncular oldular. Özellikle kaleci Altay Bayındır maç boyunca yapmış olduğu kurtarışlarla büyük beğeni topladı.

OZAN TUFAN'DAN MÜTHİŞ GOL

Fenerbahçe'nin orta saha futbolcusu Ozan Tufan, karşılaşmanın 59. dakikasında yaklaşık 30 metrelik mesafeden muhteşem bir gole imza attı. Öte yandan Ozan Tufan'ın maçtaki performansı beğeni topladı.

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