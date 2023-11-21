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Spor

Fenerbahçe rekor kırdı!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, yaptığı açıklamada 150 günde 300 bin adet forma satıldığı ve rekor kırıldığı belirtti.

21 Kasım 2023 Salı 19:32 - Güncelleme:
Fenerbahçe rekor kırdı!
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Fenerbahçe, forma satışında rekor kırıldığını açıkladı.

Kulübün lisansı ürün satış mağazası Fenerium'dan yapılan açıklamada, 150 günde 300 bin adet forma satıldığı ve rekor kırıldığı belirtildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe'miz büyük taraftarımızla yeni bir rekor daha kırdı! 2022-23 sezonunda lansmandan sonraki 250. günde ulaştığımız 300.000 satış adetine bu sezon 150. günde ulaştık. Büyük Fenerbahçe'mizin Büyük Taraftarına şükranlarımızla! İyi ki Fenerbahçe!"

Öte yandan bu sezon 18 maç üst üste kazanan Fenerbahçe, 28 Ekim 2022-11 Mart 2023 tarihleri arasında peş peşe 17 galibiyet alan Galatasaray'a ait Türkiye rekorunun yeni sahibi olmuştu.

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