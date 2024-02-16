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Spor

Fenerbahçe rekoru yenileyecek! Sıradaki büyük satış Ferdi Kadıoğlu

Fenerbahçe yönetimi sezon sonunda takımdan ayrılarak Avrupa'daki dev kulüplerden birine transfer olmasını beklediği milli yıldız Ferdi Kadıoğlu'nun satışından büyük bir gelir elde etmeyi planlıyor. Sarı lacivertli ekip, Ferdi'nin EURO 2024'te değerini katlayarak Arda Güler'in satışını geçmesini bekliyor. İşte detaylar...

Fanatik16 Şubat 2024 Cuma 12:45 - Güncelleme:
Fenerbahçe rekoru yenileyecek! Sıradaki büyük satış Ferdi Kadıoğlu
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Fenerbahçe, son yıllarda yaptığı oyuncu satışlarıyla adından söz ettirdi. Eljif Elmas, Vedat Muriqi, ve Kim Min-Jae en yüksek getiri sağlayan isimler oldu. Bunlara eklenen son yıldız, geçtiğimiz yaz 20 artı 10 milyon euro karşılığında Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler'di. Genç yetenek, bonuslar da dikkate alındığında kulüp tarihinin en pahalı satışı oldu. Sıradaki en büyük potansiyel satış, Ferdi Kadıoğlu...

HEDEF FERDİ KADIOĞLU

Yönetimin hedefi, Ferdi Kadıoğlu'yla bu rekoru yenilemek. 24 yaşındaki futbolcu her geçen sezon performansının üzerine koydu. Şimdiden Arsenal, Dortmund, Inter, Napoli ve Ajax, milli oyuncunun peşine düşmüş durumda.

EURO 2024 BELİRLEYİCİ OLACAK

Fenerbahçe, bu kadar çok talibin olmasının yanı sıra EURO 2024 sayesinde Ferdi Kadıoğlu'nun değerinin iyice katlanacağına inanıyor.

'YENİ BİR HİKAYEYE YELKEN AÇABİLİR'

Başkan Ali Koç, başarılı oyuncunun geleceği hakkında yaptığı açıklamada, "Ferdi benim ilk yurt dışı transferimdir. 10 numara için almıştık. O kadar güzel gelişti ki... Fenerbahçe'de mutlu ama artık yeni bir hikaye yazma zamanı geldi. Ferdi 24 yaşında. Her maç üstüne koyarak gidiyor. Tahminim, sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacağı yönünde" ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu, bu sezon sarı-lacivertli ekip ile 33 resmi maça çıktı. Milli futbolcu söz konusu konusu müsabakalarda 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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