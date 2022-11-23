Fenerbahçe rekorunu tarihe gömüyor! Yolun açık olsun Vedat Muriqi

Fenerbahçe'den Lazio'ya 20 milyon euro bonservis bedeliyle rekor transfere imza atan Vedat Muriqi, yeni bir rekora hazırlanıyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın Mallorca'ya Vedat Muriqi için tarihe geçecek bir teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

VEDAT MURIQI İÇİN İNGİLTERE'DEN ÇILGIN TEKLİF

İspanya basınında yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa, La Liga ekiplerinden Mallorca'da forma giyen Vedat Muriqi için harekete geçti. Ada ekibi, teknik direktör Unai Emery'nin transferini istediği Vedat Muriqi için 25 milyon euroluk bir teklifte bulunacak.

VEDAT MURIQI'İN FENERBAHÇE REKORU TARİHE KARIŞIYOR

Vedat Muriqi transfer rekorunu Fenerbahçe'de kırmıştı. Kosovalı golcü 20 milyon euro bedelle Lazio'ya imza atmıştı. Vedat Muriqi'in Aston Villa'ya 25 milyon euroluk transferinin gerçekleşmesi halinde sarı-lacivertlilerdeki transfer rekorunu tazeleyecek ve Kosova tarihinin en pahalı bonservis harcanan transferi olacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Mallorca formasıyla şu ana kadar 12 resmi maça çıkan Vedat Muriqi toplam 1044 dakika süre aldı. 28 yaşındaki Kosovalı golcü, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.