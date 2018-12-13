Fenerbahçe, Renan Lodi'yi gündemine aldı

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için anlaşmaya varılan Ersun Yanal isminin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Sarı-Lacivertli kulüp bunun yanı sıra devre arası transferleri için yoğun bir çalışma içerisinde. Birçok mevkiye takviye yapması beklenen Fenerbahçe'de sol bek için düşünülen isimse Atletico Paranaense forması giyen 20 yaşındaki Renan Lodi.

Takımıyla birlikte Copa Sudamericana şampiyonluğu yaşayan Lodi, bu sene ki performansıyla Brezilya'nın en iyi sol bekleri arasında gösterildi.

Renan Lodi transferinde Fenerbahçe'nin en büyük rakibi ise Serie A devi Juventus... İtalyan ekibi, genç sol beki izletmek üzere scoutlarını Atletico Paranaense'nin Copa Sudamericana'da oynadığı maçlara gönderdiği biliniyor.

Ancak Fenerbahçe Yönetimi, büyük sıkıntılar yaşadığı sol bek bölgesi için Lodi'nin transferini bir an önce bitirmek istiyor.

(Fanatik)