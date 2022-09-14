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Spor

Fenerbahçe Rennes maçının taktiğini çalıştı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında yarın deplasmanda Fransız ekibi Rennes ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA14 Eylül 2022 Çarşamba 11:15 - Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun ikinci haftasında yarın Fransa temsilcisi Rennes'e konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise Rennes müsabakasının taktik organizasyonları üzerinde durulduğu öğrenildi.

UEFA listesinde yer almayan ve tedavileri süren Armindo Bruma ile Nazım Sangare, antrenmana katılmadı.

Sarı-lacivertli kafile, saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Rennes'e hareket edecek.

Teknik direktör Jorge Jesus ile bir futbolcu, TSİ 19.30'da maçın oynanacağı Roazhon Park'ta düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

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