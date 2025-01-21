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Spor

Fenerbahçe resmen açıkladı! Diego Carlos ve kulübü ile anlaşıldı

Fenerbahçe, Diego Carlos ve Aston Villa ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Brezilyalı oyuncunun bu gece 00.15'te İstanbul'da olması bekleniyor.

Haber Merkezi21 Ocak 2025 Salı 22:10 - Güncelleme:
Fenerbahçe resmen açıkladı! Diego Carlos ve kulübü ile anlaşıldı
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Fenerbahçe, Diego Carlos ve Aston Villa ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz, Aston Villa forması giyen Diego Carlos'un transferi için kulübü ve kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Brezilyalı oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek için İstanbul'a davet edilmiştir."

BU GECE GELİYOR

Diego Carlos'un, bu gece 00.15'te (Salıyı çarşambaya bağlayan gece) Fenerbahçe için İstanbul'da olması bekleniyor.

ÖDENECEK BONSERVİS ÜCRETİ

Sarı lacivertli takım, Aston Villa'dan Diego Carlos'un transferi için 11 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek. Bu tutar, 4 yıl boyunca taksitler halinde ödenecek.

KADRODA YER ALMADI

Brezilyalı savunma oyuncusu, takımının cumartesi günü Arsenal ile oynadığı karşılaşmanın kadrosunda da yer almamıştı.

31 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu, Aston Villa'da bu sezon 17 maçta 1403 dakika süre buldu.

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