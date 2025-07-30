Fenerbahçe, Milan Skriniar transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Sarı lacivertliler, yaptığı açıklamada,

""Futbolcu Milan Skriniar kulübümüzle transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a gelmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

ifadeleri kullanıldı.

19.45'TE İSTANBUL'DA

Milan Skriniar 19.45'te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında olması bekleniyor.

PERFORMANSI

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar, 23 maçta görev yaptı. Bu süreçte 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.