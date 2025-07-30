İSTANBUL 29°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Temmuz 2025 Çarşamba / 5 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,586
  • EURO
    46,6302
  • ALTIN
    4303.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe transferi açıkladı! Milan Skriniar, İstanbul'a geldi
Spor

Fenerbahçe transferi açıkladı! Milan Skriniar, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe, Milan Skriniar transferini resmen duyurdu. Slovak stoper imza sürecini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi.

Haber Merkezi30 Temmuz 2025 Çarşamba 19:34 - Güncelleme:
Fenerbahçe transferi açıkladı! Milan Skriniar, İstanbul'a geldi
ABONE OL

Fenerbahçe, Milan Skriniar transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Sarı lacivertliler, yaptığı açıklamada,

""Futbolcu Milan Skriniar kulübümüzle transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a gelmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

ifadeleri kullanıldı.

19.45'TE İSTANBUL'DA

Milan Skriniar 19.45'te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında olması bekleniyor.

PERFORMANSI

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar, 23 maçta görev yaptı. Bu süreçte 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.