Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir ayrılık gerçekleşti.

Sarı-Lacivertliler, Lincoln Henrique'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada;

"Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Lincoln Henrique ile sözleşme feshi konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya varılmıştır.

Kendisine kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE'DE PERFORMANSI

26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla toplam 36 resmi maçta forma giydi ve 3 gol - 9 asistlik katkı sağladı.