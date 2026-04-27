  • Fenerbahçe resmen açıkladı! Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı
Spor

Fenerbahçe resmen açıkladı! Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco ile sportif direktör Devin Özek başta olmak üzere teknik ve idari kadroyla yollarını ayırdı. Sezonun kalan bölümünde takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yer alacak.

HABER MERKEZİ27 Nisan 2026 Pazartesi 22:07
Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda; Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır. Sportif Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır. Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Yardımcı Antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır."

