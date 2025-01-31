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Spor

Fenerbahçe resmen açıkladı! Transferde imzalar atıldı

Fenerbahçe, Kızılyıldız'dan Ongjen Mimovic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber Merkezi31 Ocak 2025 Cuma 23:24 - Güncelleme:
Fenerbahçe resmen açıkladı! Transferde imzalar atıldı
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Fenerbahçe, Kızılyıldız'dan Ongjen Mimovic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ognjen Mimovic'in transferi için kulübü Kızılyıldız ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Ognjen Mimovic, kendisini 4,5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Sırp savunmacıya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"FENERBAHÇE, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ"

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Mimovic, "Burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü ve ben de böyle bir kulüpte olduğum için çok heyecanlıyım. Bir an önce takıma katılmak istiyorum." sözlerini sarf etti.

ÖDENECEK BONSERVİS BEDELİ

20 yaşındaki Sırp sağ bek 4.5 senelik sözleşme imzaya atacak.

Fenerbahçe, Kızılyıldız'a 8.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve bir sonraki transferden yüzde 15 pay verecek.

MIMOVIC KİMDİR?

Ognjen Mimovic, 17 Ağustos 2004'te Sırbistan'da dünyaya geldi.

Sırbistanlı sağ bek, A takıma yükselmeden önce sırasıyla Metalac, Kızılyıldız, Graficar ve yeniden Kızılyıldız'ın altyapı takımlarında forma giydi.

OFK Belgrad takımına 2022-23 sezonunda bonservisi kiralanan Mimovic, 2023-24 sezonundan bu yana kariyerine Kızılyıldız formasıyla devam ediyor.

Sırbistan 21 Yaş Altı Milli Takımının formasını da giyen Mimovic, kariyerinde Sırbistan Süper Ligi, Sırbistan Kupası, Sırbistan 2. Ligi ve Sırbistan 19 Yaş Altı Ligi şampiyonlukları yaşadı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi elemeleri ve lig aşamasının yanı sıra Sırbistan Süper Ligi'nde toplam 19 maçta forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.

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