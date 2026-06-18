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Spor

Fenerbahçe resmen açıkladı! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi

Vedat Muriqi, Fenerbahçe ile transfer görüşmelerinin son aşamasını tamamlamak ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a geldi. Kosovalı golcü, sarı-lacivertli formayla daha önce çıktığı 36 maçta 17 gol ve 7 asistlik katkı sağlamıştı.

HABER MERKEZİ18 Haziran 2026 Perşembe 17:39 - Güncelleme:
Fenerbahçe resmen açıkladı! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi
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Fenerbahçe, eski golcüsü Vedat Muriqi'i yeniden renklerine bağlıyor. Sarı-lacivertli kulüp ile her konuda anlaşma sağlayan Kosovalı futbolcu, sağlık kontrollerini tamamlayarak resmi sözleşmeye imza atmak adına akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

Saat 9 sıralarında Vedat Muriqi, İstanbul'a iniş yaptı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Sarı lacivertlilerin açıklamasında, "Kulübümüzün prensipte anlaşmaya vardığı Vedat Muriqi, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerinin son aşamasını tamamlamak üzere İstanbul'a geldi.." ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe'de 1 sezon top koşturan Vedat Muriqi, 36 maçta 17 gol, 7 asist katkısı verdi.

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