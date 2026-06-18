Fenerbahçe, eski golcüsü Vedat Muriqi'i yeniden renklerine bağlıyor. Sarı-lacivertli kulüp ile her konuda anlaşma sağlayan Kosovalı futbolcu, sağlık kontrollerini tamamlayarak resmi sözleşmeye imza atmak adına akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.
Saat 9 sıralarında Vedat Muriqi, İstanbul'a iniş yaptı.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Sarı lacivertlilerin açıklamasında, "Kulübümüzün prensipte anlaşmaya vardığı Vedat Muriqi, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerinin son aşamasını tamamlamak üzere İstanbul'a geldi.." ifadeleri yer aldı.
Fenerbahçe'de 1 sezon top koşturan Vedat Muriqi, 36 maçta 17 gol, 7 asist katkısı verdi.