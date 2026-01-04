Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu Nando De Colo'yu yeniden kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritci, Nando De Colo'nun transferini açıkladı.

Ciritci, "Nando De Colo, camiamıza hayırlı olsun. Sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık." dedi.

ASVEL'DEN AÇIKLAMA

ASVEL'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'nin teklifini değerlendiren Nando De Colo, bu fırsatı kaçırmak istemedi ve LDLC ASVEL de oyuncunun isteklerine saygı duyarak bu teklife karşı çıkmadı." denildi.

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

Fenerbahçe, Nando De Colo'yu açıklamasının ardından yıldız isim için paylaşım yaptı.