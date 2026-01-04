İSTANBUL 18°C / 12°C
4 Ocak 2026 Pazar / 16 Recep 1447
  • Fenerbahçe resmen açıkladı! Yıldız isim geri döndü
Spor

Fenerbahçe resmen açıkladı! Yıldız isim geri döndü

Fenerbahçe Beko, eski oyuncusunu yeniden kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, deneyimli yıldızla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

HABER MERKEZİ4 Ocak 2026 Pazar 23:25 - Güncelleme:
Fenerbahçe resmen açıkladı! Yıldız isim geri döndü
Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu Nando De Colo'yu yeniden kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritci, Nando De Colo'nun transferini açıkladı.

Ciritci, "Nando De Colo, camiamıza hayırlı olsun. Sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık." dedi.

ASVEL'DEN AÇIKLAMA

ASVEL'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'nin teklifini değerlendiren Nando De Colo, bu fırsatı kaçırmak istemedi ve LDLC ASVEL de oyuncunun isteklerine saygı duyarak bu teklife karşı çıkmadı." denildi.

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

Fenerbahçe, Nando De Colo'yu açıklamasının ardından yıldız isim için paylaşım yaptı.

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

