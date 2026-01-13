Fenerbahçe Beko, Sarunas Jasikevicius ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

İŞTE RESMİ AÇIKLAMA

"Kulübümüz, bu sezon da büyük hedefler peşinde koşan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın başantrenörlüğünü yürüten ve kazandığımız tarihi başarıların en büyük pay sahiplerinden biri olan Sarūnas Jasikevicius ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Bu anlaşmanın kulübümüze ve başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius'a hayırlı olmasını diliyor, kendisine zaferler ve şampiyonluklarla dolu sezonlar temenni ediyoruz."