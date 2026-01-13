İSTANBUL 5°C / 2°C
Spor

Fenerbahçe resmen duyurdu! Sarunas Jasikevicius ile yola devam

Fenerbahçe Beko, başantrenör Sarunas Jasikevicius ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.

13 Ocak 2026 Salı 21:09
Fenerbahçe resmen duyurdu! Sarunas Jasikevicius ile yola devam
Fenerbahçe Beko, Sarunas Jasikevicius ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

İŞTE RESMİ AÇIKLAMA

"Kulübümüz, bu sezon da büyük hedefler peşinde koşan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın başantrenörlüğünü yürüten ve kazandığımız tarihi başarıların en büyük pay sahiplerinden biri olan Sarūnas Jasikevicius ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Bu anlaşmanın kulübümüze ve başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius'a hayırlı olmasını diliyor, kendisine zaferler ve şampiyonluklarla dolu sezonlar temenni ediyoruz."

