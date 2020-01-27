İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9463
  • EURO
    6,5556
  • ALTIN
    301.818
  • BIST100
    121099
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Ricardo Rodriguez'den önce ona gitmiş! İngilizler 5 milyon euro'yu reddetti
Spor

Fenerbahçe Ricardo Rodriguez'den önce ona gitmiş! İngilizler 5 milyon euro'yu reddetti

Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez'den önce C.Palace'ın sol beki Patrick Van Aanholt'a gitti ama...

27.01.2020  11:55 - Güncelleme: 27.01.2020  11:56

TM Dijital Haber Merkezi

Sol bek arayışlarına devam eden ve Ricardo Rodriguez’le bu mevkideki problemini çözmeye hazırlanan Fenerbahçe’nin İsviçreli yıldızdan önce C.Palace forması giyen Patrick Van Aanholt’a gittiği ortaya çıktı.

Sezon başından beri Nabil Dirar’ı solda kullanan Ersun Yanal’ın yönetimden acil olarak tecrübeli ve kalitesini ispat etmiş bir oyuncu istediği belirtilirken, Başkan Ali Koç’un Ricardo Rodriguez’den önce Hollandalı yıldız Van Aanholt’la ilgilendiği fakat C.Palace’ın tecrübeli ismi bırakmadığı için Rodriguez’e yöneldiği anlaşıldı.

C.Palace formasıyla bu sezon 17 maçta 2 gol atan 29 yaşındaki Aanholt için İngilizlere 5 milyon Euro teklif eden Fenerbahçe’nin bu önerisini reddeden Sportif Direktör Dougie Freedman'ın daha önce PSV’ye de kapılarını kapattığı anlaşılırken, başarılı çalıştırıcı Roy Hodgson’ın öğrencisini kesinlikle bırakmak istemediği için transferin gerçekleşmediği anlaşıldı.

Enkazdan sağ çıkarılmayı anlatan muhabir izleyenleri duygulandırdı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Akinan'ın iddiasına çok sert tepki
Akinan'ın iddiasına çok sert tepki

Akinan'ın iddiasına çok sert tepki

Serdar Akinan hakkında suç duyurusu
Serdar Akinan hakkında suç duyurusu

Serdar Akinan hakkında suç duyurusu

'Darbeci bir diktatöre nasıl böyle bir ödül verilir?'
'Darbeci bir diktatöre nasıl böyle bir ödül verilir?'

'Darbeci bir diktatöre nasıl böyle bir ödül verilir?'

Bolton'ın yeni çıkacak kitabındaki iddia ortalığı karıştırdı
Bolton'ın yeni çıkacak kitabındaki iddia ortalığı karıştırdı

Bolton'ın yeni çıkacak kitabındaki iddia ortalığı karıştırdı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.