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Spor

Fenerbahçe, Rizespor hazırlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

AA14 Şubat 2024 Çarşamba 20:38 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Rizespor hazırlıklarını sürdürüyor
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Trendyol Süper Lig 26. hafta müsabakasında 17 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Sarı-lacivertliler çabukluk ve pas çalışmaları sonrasında dar alanda çift kale maçla idmanı tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Sarı lacivertliler ligde son olarak konuk ettiği Alanyaspor karşısında 2-2 berabere kalarak bir puana razı gelmişti.

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