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Spor

Fenerbahçe, Rizespor maçına hazır

Fenerbahçe, ligin 22. haftasında yarın sahasında konuk edeceği Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

IHA1 Şubat 2025 Cumartesi 14:20 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Rizespor maçına hazır
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Ülker Stadyumu'nda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idmanda Midtjylland maçında ilk 11 oynayan ve 60 dakika üzeri süre alan futbolcular rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik programlar uyguladı. Diğer oyuncular ise salonda yapılan core çalışmasının ardından sahaya geçtiler. Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin devamında pas çalışması yapan oyuncular antrenmanı taktiksel ve bireysel programlarla tamamladı.

Bu antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı.

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