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Spor

Fenerbahçe Rodrigo Becao ile anlaştı

Fenerbahçe, Udinese'de forma giyen Brezilyalı stoper Rodrigo Becao ile anlaşma sağladı. Sarı lacivertli ekip İtalyan kulübüyle son görüşmelerini yapıyor. İşte detaylar...

14 Temmuz 2023 Cuma 08:36 - Güncelleme:
Fenerbahçe Rodrigo Becao ile anlaştı
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, stoper pozisyonuna yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler Udinese forması giyen Rodrigo Becao ile anlaşma sağladı.

SON AŞAMAYA GELİNDİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor. Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Sarı-lacivertli ekip, bir süredir görüşmeleri sürdürdüğü Becao transferinde son aşamaya geldi.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

İddialara göre Fenerbahçe, Becao için Udinese ile yaklaşık 10 milyon euro bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya yakın. Kulüpler arasında son detaylar görüşülüyor.

RODRIGO BECAO KİMDİR?

Rodrigo Becao, 19 Ocak 1996 yılında Salvador, Brezilya'da dünyaya geldi. 1.91 cm boyunda olan Rodrigo Becao, stoper olarak görev yapıyor. İtalya Serie A ekiplerinder Udinese'de forma giyiyor. Geçtiğimiz sezon ligde 28 maça çıkan Rodrigo Becao, 2 gol 1 asist üretti. Bahia ekibinde futbola başlayan Becao, Avrupa kariyerinde CSKA Moskova ve Udinese formaları giydi.

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