İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2025 Salı / 12 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5798
  • EURO
    39,8295
  • ALTIN
    3410.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe rövanş maçına çıkıyor! Rakip VakıfBank
Spor

Fenerbahçe rövanş maçına çıkıyor! Rakip VakıfBank

Fenerbahçe Medicana CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında sahasında VakıfBank'ı konuk edecek.

AA11 Mart 2025 Salı 09:53 - Güncelleme:
Fenerbahçe rövanş maçına çıkıyor! Rakip VakıfBank
ABONE OL

Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde yarın Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank karşı karşıya gelecek.

İki Türk ekibi arasındaki çeyrek final rövanş maçı, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmada Polonyalı Agnieszka Michlic ile Yavuz Akdemir hakem ikilisi görev yapacak.

Çeyrek finalin ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda VakıfBank'ı 3-0 mağlup etmişti.

Rövanş maçında turu geçen takım, yarı finalde Polonya temsilcisi PGE Grot Budowlani Lodz ile İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci arasındaki eşleşmeden galip gelen takımla karşılaşacak.

  • VakıfBank
  • Fenerbahçe Medicana
  • CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.