Fenerbahçe, Ryan Kent'in lisansını dondurdu

16 yabancı futbolcusu bulunan Fenerbahçe'de yabancı sınırı gereği TFF listesine bildirilmeyen 2 oyuncu belli oldu.

14 yabancı bildirilen listede, sakatlığı sebebiyle sezon başında da lisansı çıkarılmayan Luan Peres'in dışında İngiliz oyuncu Ryan Kent de yer almadı.

Buna göre Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği listede yer alan isimler şu şekilde oluştu;

Dominik Livakovic

Bright Osayi-Samuel

Jayden Oosterwolde

Rodrigo Becao

Alexander Djiku

Leonardo Bonucci

Rade Krunic

Fred

Sebastian Szymanski

Miha Zajc

Dusan Tadic

Joshua King

Edin Dzeko

Michy Batshuayi