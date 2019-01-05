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Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar transferini sosyal medyadan duyurdu

Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabı, Sadık Çiftpınar'a 'Yuvana hoş geldin' cevabı verdi.

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Fenerbahçe'nin her konuda anlaştığı Sadık Çiftpınar'da transfer, sosyal medyadan duyuruldu.

Sadık Çiftpınar, Twitter'dan Fenerbahçe'nin hesabına ''Bu sevda bitmez gönüllerde'' yazarken Fenerbahçe'nin hesabından ''Yuvana hoş geldin Sadık Çiftpınar. Omuz omuza nice zaferlere.'' cevabı geldi.

Paylaşımın altında Fenerbahçe taraftarları da Sadık'a ''Hoş geldin'' yazarken transfer böylece resmileşti.

FENERBAHÇE TRANSFER DETAYLARINI AÇIKLADI

"Kulübümüz, savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar ve kulübü Evkur Yeni Malatyaspor ile yapılan görüşmeler sonucunda futbolcunun bonservisiyle kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlamıştır.

Bu bağlamda 1 Ocak 1993 doğumlu stoper ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Sadık Çiftpınar ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz.

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş"

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