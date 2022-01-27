Fenerbahçe Safiport evinde 20 sayı farkla kazandı

Fenerbahçe Safiport, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 13. maçında Polonya temsilcisi Arka Gdynia'yı 87-67 yendi.
Sarı-lacivertli takım grubundaki 8. galibiyetine ulaştı.
Karşılaşma Arka Gdynia'nın salona ulaşmasında yaşadığı aksaklık nedeniyle 15 dakika gecikmeli başladı.
SALON: Metro Enerji
HAKEMLER: Boris Krejic (Slovenya), Mila Cavara (Bosna Hersek), Petr Blahout (Çekya)
FENERBAHÇE SAFİPORT: Olcay Çakır Turgut 11, McBride 26, Iagupova 16, Sabally 16, Williams 7, Manolya Kurtulmuş 2, Tuğçe Canıtez 1, Stokes 2, Zahui, Şerife Alperi Onar 6
ARKA GDYNİA: Gustafson 20, Pavlopoulou 4, Kastanek 3, Bertsch 10, Dobrowolska 8, Begic 15, Podgorna 7, Borkowska, Szymkiewicz
1. PERİYOT: 20-17
DEVRE: 39-33
3. PERİYOT: 63-47