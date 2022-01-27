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Spor

Fenerbahçe Safiport evinde 20 sayı farkla kazandı

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 13. maçında Fenerbahçe Safiport, Polonya ekibi Arka Gdynia'yı 87-67 mağlup ederek gruptaki 8. galibiyetini aldı.

27 Ocak 2022 Perşembe 00:34 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 00:34
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Fenerbahçe Safiport, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 13. maçında Polonya temsilcisi Arka Gdynia'yı 87-67 yendi.

Sarı-lacivertli takım grubundaki 8. galibiyetine ulaştı.

Karşılaşma Arka Gdynia'nın salona ulaşmasında yaşadığı aksaklık nedeniyle 15 dakika gecikmeli başladı.

SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: Boris Krejic (Slovenya), Mila Cavara (Bosna Hersek), Petr Blahout (Çekya)

FENERBAHÇE SAFİPORT: Olcay Çakır Turgut 11, McBride 26, Iagupova 16, Sabally 16, Williams 7, Manolya Kurtulmuş 2, Tuğçe Canıtez 1, Stokes 2, Zahui, Şerife Alperi Onar 6

ARKA GDYNİA: Gustafson 20, Pavlopoulou 4, Kastanek 3, Bertsch 10, Dobrowolska 8, Begic 15, Podgorna 7, Borkowska, Szymkiewicz

1. PERİYOT: 20-17

DEVRE: 39-33

3. PERİYOT: 63-47

  • fenerbahçe safiport
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