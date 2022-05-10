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Spor

Fenerbahçe Safiport evinde farklı kazanarak seride 1-0 öne geçti

Fenerbahçe Safiport, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 90-55 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

AA10 Mayıs 2022 Salı 21:19 - Güncelleme:
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Safiport, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 35 sayı farkla 90-55 yenerek, seride 1-0 öne geçti.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin sezonu şampiyon tamamlayacağı final serisinin ikinci maçı 12 Mayıs Perşembe günü Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.

SALON: Fenerbahçe Metro Enerji

HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Göksun Öz, Berk Kurtulmuş

FENERBAHÇE SAFİPORT: Sabally 10, Olcay Çakır Turgut 8, Mc Bride 21, Iagupova 13, Stokes 4, Williams 21, Şerife Alperi Onar 2, Manolya Kurtulmuş 8, İdil Saçalır, Tuğçe Canıtez 1, Banu Şimşek, Elif İstanbulluoğlu 2

ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Sinem Ataş 2, Esra Ural Topuz 8, Baric 2, Zellous 19, Boner 13, Asena Yalçın 8, Feride Şevval Akalan 3, Yeliz Doğan, Fatmanur Karakaş

1. PERİYOT: 28-13

DEVRE: 51-33

3. PERİYOT: 73-47

  • fenerbahçe safiport
  • Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  • ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi

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