Fenerbahçe Safiport evinde farklı kazandı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Safiport, sahasında Nesibe Aydın'ı 70-53 mağlup etti.
Bu sonuçla ligde 21. galibiyetini alan Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü. Nesibe Aydın ise 7. mağlubiyetini yaşadı.
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Halil Erkoç, Samet Biner
FENERBAHÇE SAFİPORT: Manolya Kurtulmuş 5, Olcay Çakır Turgut 7, Iagupova 18, Sabally 8, Williams 18, Şerife Alperi Onar 4, Banu Şimşek, McBride 10, Ayşe Yılmaz
NESİBE AYDIN: Meltem Yıldızhan 11, Harika Gözde Eldaş 4, Coates 9, Thomas 3, Snytsina 9, Nacickaite 8, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Merve Uygül 6, Hülya Çoklar Asarcıklı
1. PERİYOT: 13-9
DEVRE: 35-26
3. PERİYOT: 52-45