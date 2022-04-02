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Spor

Fenerbahçe Safiport evinde farklı kazandı

Fenerbahçe Safiport, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. hafta mücadelesinde evinde Nesibe Aydın'ı 70-53 yendi.

AA2 Nisan 2022 Cumartesi 20:04 - Güncelleme: 2 Nisan 2022 Cumartesi 20:04
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Safiport, sahasında Nesibe Aydın'ı 70-53 mağlup etti.

Bu sonuçla ligde 21. galibiyetini alan Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü. Nesibe Aydın ise 7. mağlubiyetini yaşadı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Halil Erkoç, Samet Biner

FENERBAHÇE SAFİPORT: Manolya Kurtulmuş 5, Olcay Çakır Turgut 7, Iagupova 18, Sabally 8, Williams 18, Şerife Alperi Onar 4, Banu Şimşek, McBride 10, Ayşe Yılmaz

NESİBE AYDIN: Meltem Yıldızhan 11, Harika Gözde Eldaş 4, Coates 9, Thomas 3, Snytsina 9, Nacickaite 8, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Merve Uygül 6, Hülya Çoklar Asarcıklı

1. PERİYOT: 13-9

DEVRE: 35-26

3. PERİYOT: 52-45

  • fenerbahçe safiport
  • Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  • nesibe aydın

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