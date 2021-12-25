Fenerbahçe Safiport, Kayseri'de 41 sayı farkla kazandı

25 Aralık 2021 Cumartesi 23:26 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 23:26

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 10'uncu haftasında Fenerbahçe Safiport'u konuk eden Bellona Kayseri Basketbol 58-99'luk sonuçla mağlup oldu.

Karşılaşmanın en skorer ismi 22 sayı ile Fenerbahçe Safiport'den Iagupova oldu.

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Ziya Özorhon, Muzaffer Vardarlı, Doğu Berk İnnal

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: İlayda, Zeynep Öykü 9, Feray, Sevgi 10, Abdi 6, Egle 10, Gizem 2, Helin 5, Slocum 16, Ece Su

FENERBAHÇE SAFİPORT: Sabally 20, Zahui 5, Manolya 18, Olcay 8, Şerife Alperi 8, Tuğçe 11, Çağla 3, Iagupova 22, Banu 2, Ayşe 2

1'İNCİ PERİYOT: 15-23

İLK YARI: 36-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-69