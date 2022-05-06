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Spor

Fenerbahçe Safiport, Nesibe Aydın'ı geçerek finale adını yazdırdı

Fenerbahçe Safiport, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında deplasmanda Nesibe Aydın'ı 100-78 yenerek seride durumu 3-0'a getirerek finale adını yazdırdı.

AA6 Mayıs 2022 Cuma 19:07 - Güncelleme:
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Nesibe Aydın'ı deplasmanda 100-78 yenen Fenerbahçe Safiport, seride durumu 3-0'a getirerek finale yükseldi.

Fenerbahçe Safiport'un finaldeki rakibi OGM Ormanspor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi serisinin galibi olacak.

SALON: TOBB ETÜ

HAKEMLER: Alper Özgök, Fatih Güler, Mesut Öztürk

NESİBE AYDIN: Harika Gözde Eldaş, Snytsina 13, Thomas 11, Meltem Yıldızhan 13, Coates 25, Merve Uygül 6, Gülşah Duman Bıçakçı, Hülya Çoklar Asarcıklı 4, Nacickaite 6

FENERBAHÇE SAFİPORT: Şerife Alperi Onar 10, Mc Bride 17, Iagupova 19, Sabally 8, Stokes 4, Manolya Kurtulmuş 2, İdil Saçalır 6, Williams 17, Olcay Çakır Turgut 12, Tuğçe Canıtez 5

1. PERİYOT: 22-30

DEVRE: 37-61

3. PERİYOT: 55-79

5 FAULLE OYUNDAN ÇIKAN: 34.53 Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe Safiport)

  • fenerbahçe safiport
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  • nesibe aydın

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