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Spor

Fenerbahçe sahasında avantajı arayacak! Kritik maçta rakip Rangers

Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında İskoç ekibi Rangers'ı konuk edecek. Sarı lacivertli ekip sahasında skor avantajı yakalayıp rövanş maçına rahat gitmek istiyor. İşte detaylar...

AKŞAM6 Mart 2025 Perşembe 09:29 - Güncelleme:
Fenerbahçe sahasında avantajı arayacak! Kritik maçta rakip Rangers
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında bugün İskoçya temsilcisi Rangers'ı ağırlayacak. Ülker Stadı'nda ve saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Play-Off'ta ilk maçta Anderlecht'i 3-0 mağlup eden ardından Belçika ekibiyle deplasmanda 2-2 berabere kalan tek temsilcimiz, ilk müsabakadaki avantajla kendini üst tura atmıştı.

Bu akşamki ilk ayak karşılaşmasının rövanşı ise 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynanacak. Avrupa'da doğrudan 16'ya yükselen Rangers, İskoçya'da aldığı sonuçlardan sonra hocasını kovmuştu. Rangers'ta kovulan hoca Clement yerine geçici olarak Barry Ferguson geldi. Son 4 resmi maçta 3 yenilgi aldılar.

Sarı-Lacivertliler'de Fred ve Bright Osayi-Samuel sarı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Takımla birlikte çalışmalara başlayan İsmail Yüksek geri döndü ancak hazır değil. UEFA listesinde bulunmayan Oğuz Aydın ve Levent Mercan ise forma giyemiyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, 3 oyuncu yazma hakkını Anderson Talisca, Milan Skriniar ve Filip Kostic'ten yana kullandı.

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