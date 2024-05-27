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Spor

Fenerbahçe, Samandıra'da alkışlarla karşılandı

Süper Lig'in son haftasında İstanbulspor'u 6-0 yenerek, sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Samandıra'da taraftarlar tarafından alkışlarla karşılandı.

AA27 Mayıs 2024 Pazartesi 00:26 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Samandıra'da alkışlarla karşılandı
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Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Samandıra'da alkışlarla karşılandı.

Ülker Stadı'nda oynanan ve sarı-lacivertlilerin 6-0 üstünlüğüyle sona eren İstanbulspor müsabakasının ardından Fenerbahçe kafilesi takım otobüsüyle Samandıra'ya hareket etti.

Burada 250 civarında Fenerbahçeli taraftar, takımlarını alkışlarla karşıladı. Otobüsün gelişiyle taraftarlar meşaleler yakarken, sarı-lacivertli takım lehine tezahüratlarda bulunuldu.

Takımın tesise girmesinin ardından arabalardan Fenerbahçe marşları açarak takımlarına desteği sürdüren taraftarlar, daha sonra Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nin önünden ayrıldı.

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