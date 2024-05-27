Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Samandıra'da alkışlarla karşılandı.
Ülker Stadı'nda oynanan ve sarı-lacivertlilerin 6-0 üstünlüğüyle sona eren İstanbulspor müsabakasının ardından Fenerbahçe kafilesi takım otobüsüyle Samandıra'ya hareket etti.
Burada 250 civarında Fenerbahçeli taraftar, takımlarını alkışlarla karşıladı. Otobüsün gelişiyle taraftarlar meşaleler yakarken, sarı-lacivertli takım lehine tezahüratlarda bulunuldu.
Takımın tesise girmesinin ardından arabalardan Fenerbahçe marşları açarak takımlarına desteği sürdüren taraftarlar, daha sonra Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nin önünden ayrıldı.