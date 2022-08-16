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Spor

Fenerbahçe, Samatta'nın yeni takımını açıkladı

Fenerbahçe'nin Tanzanyalı golcüsü Mbwana Samatta, satın alma opsiyonuyla 1 sezonluğuna kiralık olarak Belçika'nın Genk takımına transfer oldu.

16 Ağustos 2022 Salı 16:14 - Güncelleme:
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Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın Belçika ekibi KRC Genk takımına 1 yıllığına kiralandığını duyurdu.

Sarı lacivertli kulübün internet sitesinden Samatta'nın transferiyle ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Mbwana Ally Samatta'nın geçici transferi için Belçika'nın KRC Genk ekibi ile anlaşma sağlanmıştır. Oyuncumuz, satın alma opsiyonlu kiralık olarak 1 sezon boyunca Belçika kulübünün formasını giyecektir."

Geçen sezonu Belçika'nın Royal Antwerp takımında kiralık geçiren Samatta, 2016-2020 yıllarında KRC Genk takımında oynamıştı.

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