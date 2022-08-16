Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın Belçika ekibi KRC Genk takımına 1 yıllığına kiralandığını duyurdu.

Sarı lacivertli kulübün internet sitesinden Samatta'nın transferiyle ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Mbwana Ally Samatta'nın geçici transferi için Belçika'nın KRC Genk ekibi ile anlaşma sağlanmıştır. Oyuncumuz, satın alma opsiyonlu kiralık olarak 1 sezon boyunca Belçika kulübünün formasını giyecektir."

Geçen sezonu Belçika'nın Royal Antwerp takımında kiralık geçiren Samatta, 2016-2020 yıllarında KRC Genk takımında oynamıştı.