Fenerbahçe şampiyonluk sayısını 28 olarak açıkladı

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyanis sezonunda Fenerbahçe, flaş bir girişim başlattı. Resmi sitede şampiyonluk sayısı ile ilgili resmi sitede bir bölüm açıldı.

‘Futbolda 28 Türkiye Şampiyonluğumuz’ başlığı altında açılan bölümde, “Bu sayfada, TFF sitesinde de açıkça belirtildiği üzere; TFF’nin 1923 yılında kuruluşunun hemen ardından, ilk olarak 1924 yılında düzenlenmeye başlanan ulusal futbol organizasyonlarında, Fenerbahçemizin bugüne kadar kazandığı 28 TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU gösterilmektedir”” denildi.