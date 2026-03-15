İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2026 Pazartesi / 28 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2795
  • EURO
    50,5902
  • ALTIN
    7138.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe şampiyonluk yolunda ağır yaralı
Spor

Fenerbahçe şampiyonluk yolunda ağır yaralı

Trendyol Süper Lig2in 26. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olan Fenerbahçe şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Sarı lacivertliler düşme hattında yer alan takımlara diş geçirmekte zorlanıyor.

HABER MERKEZİ15 Mart 2026 Pazar 10:50
Fenerbahçe şampiyonluk yolunda ağır yaralı
ABONE OL

Geçen sezonu ilk 6 sırada bitiren takımlara karşı galibiyet alamayan Fenerbahçe, bu sezon da küme düşme potasındaki takımlara karşı şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.

Sarı-lacivertli ekip, son 5 sırada yer alan takımlara 7 puan verdi.

SENARO TERSİNE DÖNDÜ, FİNAL...

Geçtiğimiz sezon da şampiyonluk savaşı veren Fenerbahçe, ligin ilk 6 sırasında yer alan rakiplerine karşı galibiyet alamamıştı Bu sezon ise zorluk ateş hattında yaşanıyor.

LİGİN ALTINA DİŞ GEÇİREMEDİ

Sarı-lacivertli ekip bu sezon, zirveye oynayan takımlara değil, ligde kalma mücadelesi veren takımlara karşı kazanmakta zorlanıyor. Fenerbahçe, son 5 sırada yer alan 3 takıma bu sezon tam 7 puan hediye etti

ATEŞ HATTINDAN AĞIR DARBE

Kasımpaşa ve Antalya ile berabere kalan Fenerbahçe, önceki gün de Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu. Kümede kalma yarışında yer alan takımlar, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda korkulu rüyası oldu.

Benzer bir senaryo ise Jorge Jesus'lu 2022-2023 sezonunda yaşanmıştı.

12 YAN TOP GOLÜ

Ayrıca Sarı-Lacivertliler, yan toplar konusunda da büyük zafiyet yaşadı. Yenen 27 golün 12'si ortalardan geldi. Domenico Tedesco, kenar ortalar konusunda şikayetlerini dile getirse de bir çözüm bulunamadı.

ÖNERİLEN VİDEO

4 kilo altın çalan hırsızlara baskın: O anlar polis kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.