Fenerbahçe şampiyonluk yolunda ağır yaralı

Geçen sezonu ilk 6 sırada bitiren takımlara karşı galibiyet alamayan Fenerbahçe, bu sezon da küme düşme potasındaki takımlara karşı şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.

Sarı-lacivertli ekip, son 5 sırada yer alan takımlara 7 puan verdi.

SENARO TERSİNE DÖNDÜ, FİNAL...

Geçtiğimiz sezon da şampiyonluk savaşı veren Fenerbahçe, ligin ilk 6 sırasında yer alan rakiplerine karşı galibiyet alamamıştı Bu sezon ise zorluk ateş hattında yaşanıyor.

LİGİN ALTINA DİŞ GEÇİREMEDİ

Sarı-lacivertli ekip bu sezon, zirveye oynayan takımlara değil, ligde kalma mücadelesi veren takımlara karşı kazanmakta zorlanıyor. Fenerbahçe, son 5 sırada yer alan 3 takıma bu sezon tam 7 puan hediye etti

ATEŞ HATTINDAN AĞIR DARBE

Kasımpaşa ve Antalya ile berabere kalan Fenerbahçe, önceki gün de Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu. Kümede kalma yarışında yer alan takımlar, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda korkulu rüyası oldu.

Benzer bir senaryo ise Jorge Jesus'lu 2022-2023 sezonunda yaşanmıştı.

12 YAN TOP GOLÜ

Ayrıca Sarı-Lacivertliler, yan toplar konusunda da büyük zafiyet yaşadı. Yenen 27 golün 12'si ortalardan geldi. Domenico Tedesco, kenar ortalar konusunda şikayetlerini dile getirse de bir çözüm bulunamadı.