Milli araya dek çıktığı 8 maçın 6'sını kazanarak ligin ilk 3 sırasına tutunan Samsunspor, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sini konuk etti... İki takımın ilk 20 dakika birbirini tarttığı karşılaşmada terazinin dengesini Tadic bozdu.

Kanarya'nın emektar hücumcusu, 24'te Samsun savunmasının gaflet anını affetmedi ve takımını öne geçirdi: 0-1. Geriye düştükten sonra ataklarını sıklaştıran Samsunspor, Fenerbahçe'yi üst üste hücumlarla köşeye sıkıştırdı.

Karadeniz ekibi, ataklarının meyvesini de 49'da Carlo Holse'nin golüyle aldı: 1-1. F.Bahçe'de 58'de oyuna giren Maximin, 62'de fileleri havalandırdı, dakikalar içinde takımını yeniden öne geçirdi: 1-2. 84'te oyuna dahil olan Soner Aydoğdu ise 88'deki golüyle maçın skorunu tayin etti: 2-2.

OOSTERWOLDE SAKATLANDI

Samsunspor deplasmanına ilk 11'de başlayan Jayden Oosterwolde, sakatlanarak 76. dakikada yerini milli futbolcu Samet Akaydın'a bıraktı. Hollandalı savunmacının sakatlık durumu, bugün çekilecek MR'ın ardından belli olacak...

"YEDİĞİMİZ İKİNCİ GOLDE FAUL VARDI!"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sarı-Lacivertlilerin başındaki 3'üncü puan kaybının ardından takımının yediği ikinci gole serzenişte bulundu.

Soner Aydoğdu'nun 88'de attığı golün öncesinde faul olduğunu öne süren Portekizli çalıştırıcı, "Başka takımlara aynı pozisyonda faul çalınacağı" imasında bulundu: "Maçtan önce uzunca bir analiz süremiz vardı ve iyi çalıştık. Ancak cuma günü tam kadro çalışmaya başlayabildik. Milli takımlarından dönenler rejenerasyon yapma durumunda kaldı. Yediğimiz ikinci golde bazı takımlara faul çalınabilir. Devasa bir faul diyemem ama bazı takımlar için bu faul oluyor, bizim için olmadı. İki tane de net pozisyon harcadık."

MOURİNHO İLE TOP RAKİPTE!

Samsunspor deplasmanından 2-2 beraberlikle dönen Fenerbahçe, topa sahip olma açısından son yılların en kötü sezonunu geçiriyor. Attığı gole kadar topa yüzde 54 sahip olan Sarı-Lacivertliler'de bu rakam, golün ardından yüzde 36'ya kadar düştü. 90 dakikanın sonunda ise Samsunspor'un topla oynama oranı yüzde 56'ydı...