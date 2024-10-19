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Spor

Fenerbahçe, Samsunspor maçı kamp kadrosunu açıkladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında mücadele edeceği Samsunspor maçının kamp kadrosunu duyurdu.

AA19 Ekim 2024 Cumartesi 17:19 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Samsunspor maçı kamp kadrosunu açıkladı
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Samsunspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, maçın hazırlıklarını tamamlayan takımın 24 kişilik kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

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