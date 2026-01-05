İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ocak 2026 Pazartesi / 17 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0437
  • EURO
    50,2938
  • ALTIN
    6112.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, Samsunspor maçı kamp kadrosunu duyurdu
Spor

Fenerbahçe, Samsunspor maçı kamp kadrosunu duyurdu

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında yarın Yeni Adana Stadı'nda Samsunspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu. İşte detaylar...

IHA5 Ocak 2026 Pazartesi 15:17 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Samsunspor maçı kamp kadrosunu duyurdu
ABONE OL

Fenerbahçe'nin, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile yarın oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, müsabakanın oynanacağı Adana'ya hareket etti. Sarı-lacivertlilerde kafilede yer alan futbolcular da belli oldu. Afrika Uluslar Kupası'ndaki mücadelelerine devam eden Yousef En-Nesyri ve Dorgeles Nene ile sakatlıkları süren Archie Brown, Nelson Semedo ve Anderson Talisca kadroya dahil edilmedi. Yeni transfer Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba ise kadroda yer aldı.

Fenerbahçe'nin 19 kişilik Samsunspor maçı kamp kadrosu şu şekilde:

"Ederson Moraes, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Kamil Efe Üregen, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Haydar Karataş, Marco Asensio, Sebastian Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Jhon Duran."

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.