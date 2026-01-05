İSTANBUL 16°C / 10°C
Spor

Fenerbahçe, Samsunspor maçına hazır

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile oynayacağın maçın hazırlıklarını tamamladı.

5 Ocak 2026 Pazartesi 14:13
Fenerbahçe, Samsunspor maçına hazır
Turkcell Süper Kupa yarı final maçında yarın Samsunspor ile Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda core çalışması ile başladı.

Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün Adana'ya gidecek.

