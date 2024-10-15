Fenerbahçe, Samsunspor mesaisinde

İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü Samsunspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda core çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Milli takımlarda bulunan oyuncuların yer almadığı idmanın daha sonra sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve 2 grup halinde pas çalışmalarıyla devam ettiği, dar alanda çift kale maçlarla da tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.