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Spor

Fenerbahçe, Samsunspor mesaisinde

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

AA15 Ekim 2024 Salı 14:11 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Samsunspor mesaisinde
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İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü Samsunspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda core çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Milli takımlarda bulunan oyuncuların yer almadığı idmanın daha sonra sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve 2 grup halinde pas çalışmalarıyla devam ettiği, dar alanda çift kale maçlarla da tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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