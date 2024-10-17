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Spor

Fenerbahçe, Samsunspor mesaisinde

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde devam ediyor.

AA17 Ekim 2024 Perşembe 16:34 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Samsunspor mesaisinde
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü Samsunspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core hareketleri ile başladı. Daha sonra sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve 2 grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçların ardından bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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