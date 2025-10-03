İSTANBUL 25°C / 16°C
3 Ekim 2025 Cuma
Spor

Fenerbahçe, Samsunspor mesaisinde

Fenerbahçe, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı. Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi.

3 Ekim 2025 Cuma 14:32
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Pazar günü deplasmanda Samsunspor'la karşılaşacak Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas idmanıyla devam etti. Futbolcular şut çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

